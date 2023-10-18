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Организация исламского сотрудничества обвинила Израиль в эскалации конфликта в Газе

ОИС возложила ответственность за страдания жителей Газы на Израиль

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Wikimedia Commons

Израиль несет полную ответственность за судьбу жителей сектора Газа и их страдания, заявили в Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Израиль, как оккупирующая держава, несет полную ответственность за судьбу гражданского населения в секторе Газа и настоящую трагедию, которую оно переживает в результате бомбардировок, осады и голода, без электричества, еды и чистой воды», — подчеркнули в ОИС.

В заявлении организации указано, что Израиль также ответственен за «политику неизбирательного коллективного наказания» и нарушении международного права.

В ОИС также подчеркнули «важность сохранения жизни гражданских лиц и недопущения нападения на них», отвергли призывы к перемещению жителей сектора Газа и выразили поддержку «стойкости палестинского народа на своей земле».

ОИС также выразила разочарование по поводу того, что Совбез ООН не смог принять ни один проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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