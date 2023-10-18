В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Спустя 16 минут тревога была отменена.

18 октября в городе уже объявляли тревогу.

Развожаев позднее сообщил, что в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. По его словам, ни люди, ни инфраструктура не пострадали.

14 октября в Севастополе также звучали сирены.

В сентябре ВСУ совершили удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе крылатыми ракетами. Сообщалось, что корабли и объекты в Севастопольской бухте пытались атаковать три безэкипажных катера. Патрульный корабль «Василий Быков» поразил все морские дроны.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.