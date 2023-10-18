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В Тюмени нашли живыми пропавших сестер

В Тюмени нашли девочек, которые вышли из дома и пропали

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области/VK

Волонтеры Тюмени завершили поиски двух девочек, пропавших в микрорайоне Рощино. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по региону.

Добровольцы нашли сестер спустя несколько часов после того, как появилось сообщение о пропаже. О том, каким образом нашли девочек, неизвестно, так как волонтеры не разглашают эту информацию.

Ранее сестры в возрасте четырех и девяти лет вышли из дома и пропали. Первым их исчезновение заметил отец, который вернулся в квартиру и хотел отвезти одну из дочерей на занятия. Велосипед и беговел девочек глава семьи нашел недалеко от их дома.

Чтобы отыскать пропавших, к поиску привлекли полицию и кинологов.

Ранее в Забайкалье женщина исчезла после встречи с медведями.

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