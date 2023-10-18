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Россиянам рассказали о пользе и вреде боярышника

Общественная служба новостей: боярышник снижает уровень холестерина и сахара

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В составе боярышника присутствуют олеиновая кислота, положительно влияющая на клетки организма, а также урсоловая кислота, которая снижает уровень холестерина. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что боярышник снижает артериальное давление и предотвращает повышение уровня холестерина в крови. Кроме того, эти плоды обладают противовоспалительными и седативными свойствами, а также улучшают моторику желудка и кишечника.

Однако злоупотребление боярышником, по данным издания, может спровоцировать угнетение ритма сердца и чрезмерно понизить давление. Также специалисты не советуют употреблять ягоды натощак, поскольку это чревато мышечными спазмами.

Прежде чем включить боярышник в свой постоянный рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

До этого врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала продукты, снижающие уровень стресса. По ее словам, травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог помогают правильно функционировать нервной системе.

Ранее врач назвал полезные для сердца напитки.

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