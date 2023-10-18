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В Петербурге нашли первых потерпевших от «азербайджанской мафии»

В Петербурге полиция нашла первых потерпевших после избиений группой блогеров

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Петербурге полиция опросила первых пострадавших от нападения блогеров. Об этом сообщает МВД Медиа.

Правоохранители побеседовали с двумя молодыми людьми. Одному из подростков 14 лет, второму – 16.

«Оба несовершеннолетних в разные дни были избиты задержанными участниками группы на территории Московского района», — сообщается в публикации.
Сотрудники МВД выясняют подробности произошедшего.

Об избиениях стало известно после того, как видео драк появились в одном из Telegram-каналов. По данным правоохранителей, инициаторами были выходцы из Азербайджана. Как правило, они оскорбляли людей около метро, после чего начиналась потасовка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает поиски главного фигуранта.

Ранее под Новосибирском мальчик дал пощечину однокласснику и привлек внимание прокуратуры.

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