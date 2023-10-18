В Петербурге нашли первых потерпевших от «азербайджанской мафии»

В Петербурге полиция опросила первых пострадавших от нападения блогеров. Об этом сообщает МВД Медиа.

Правоохранители побеседовали с двумя молодыми людьми. Одному из подростков 14 лет, второму – 16.

«Оба несовершеннолетних в разные дни были избиты задержанными участниками группы на территории Московского района», — сообщается в публикации.

Сотрудники МВД выясняют подробности произошедшего.

Об избиениях стало известно после того, как видео драк появились в одном из Telegram-каналов. По данным правоохранителей, инициаторами были выходцы из Азербайджана. Как правило, они оскорбляли людей около метро, после чего начиналась потасовка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает поиски главного фигуранта.

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