В Петербурге мужчина бросался голубями в людей на набережной

В Петербурге оштрафовали фотографа, который предлагал гостям города делать снимки с птицами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в сентябре. Вместе с еще тремя мужчинами фигурант ходил по территории около крейсера «Аврора» с голубями в руках. В какой-то момент предприниматели стали бросаться в людей птицами, выкрикивать нецензурные слова и шуметь.

На одного из мужчин составили административный протокол. Сам фигурант не появился в суде, но в результате его все же оштрафовали за мелкое хулиганство на 900 рублей.

Ранее в Петербурге крымчанка отказалась от проверки вещей на вокзале и назвала себя террористкой.