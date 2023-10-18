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В Петербурге мужчина бросался голубями в людей на набережной

В Петербурге фотограф бросался голубями в прохожих и получил штраф

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Pexels

В Петербурге оштрафовали фотографа, который предлагал гостям города делать снимки с птицами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в сентябре. Вместе с еще тремя мужчинами фигурант ходил по территории около крейсера «Аврора» с голубями в руках. В какой-то момент предприниматели стали бросаться в людей птицами, выкрикивать нецензурные слова и шуметь.

На одного из мужчин составили административный протокол. Сам фигурант не появился в суде, но в результате его все же оштрафовали за мелкое хулиганство на 900 рублей.

Ранее в Петербурге крымчанка отказалась от проверки вещей на вокзале и назвала себя террористкой.

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