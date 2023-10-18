Большинство россиян не умеют завязывать галстук

Более половины (53%) россиян не умеют завязывать галстук, показал опрос kp.ru, проведенный ко Дню галстука. В исследовании приняли участие 8,1 тыс. человек.

Кроме того, эта часть респондентов не любит носить галстук и считает его неудобным аксессуаром.

«Видимо, этикет ношения галстуков придумали для того, чтоб своих недругов душить», — пошутил один из участников опроса.

Справляются с данным предметом одежды только 36% россиян. При этом многие отметили, что их умение распространяется только на пионерские галстуки из детства, а не на деловые.

«Умею завязывать обычный тремя способами, а еще пионерский и бабочку», — поделился один из опрошенных.

Оставшиеся 11% сказали, что еще ни разу не пробовали завязывать галстук.

«Мне попался сразу муж, умеющий завязывать себе галстук. Мне незачем было учиться этому», — отметила участница исследования.

Стилист Александр Рогов до этого назвал три необычных способа носить галстук. Он посоветовал носить его на голое тело в качестве шейного украшения, обвязывать вокруг талии вместо ремня и украшать им сумки.

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