Удар по палестинской больнице напоминает атаки ВСУ по госпиталям Донбасса, считает действующий хирург, председатель комитета по охране здоровья в Госдуме Бадма Башанкаев, его заявление опубликовано в Теlegram-канале журналиста и телеведущего Руслана Осташко «Осташко! Важное».

Депутат подчеркнул, что никакого смысла в атаке на палестинскую больницу не было и подобные трагедии не должны повторяться.

«В любом ракурсе бомбардировка больницы является патологической практикой, она не должна повторяться, и мы должны осудить это», — сказал Башанкаев.

Он также отметил, что ранее работал оперирующим хирургом в госпитале Донецка, это медицинское учреждение не раз подвергалось обстрелам.

Комментируя заявление депутата, автор поста констатировал, что весь мир возмущается атаке по палестинскому госпиталю, при этом, когда ВСУ обстреливали больницы Донбасса, на это никто внимания не обращал.

Руслан Осташко уточнил, что после трагедии в Газе украинские военные обстреляли больницу и амбулаторию в Херсонской области.

«Но со стороны Запада — никаких обвинений украинской стороны в терроризме, в военных преступлениях — максимум, версии про самообстрел или перевод стрелок на Россию. То же самое происходит и сейчас, только с Израилем», — написал журналист.

Аналогичное мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Лариса Шеслер.

Эксперт заявила, что Запад осуждает удар по больнице в Газе, но «не видит аналогичные атаки ВСУ».

«Европейская общественность вообще не обращает внимания на преступления украинской армии. Мир много лет закрывал глаза на обстрелы Донбасса и на то, что там погибали дети, уничтожались школы и больницы. Причина этой слепоты проста — Россия Западом воспринимается исключительно как враг», – считает политолог.

По ее мнению, ущерб, который наносился украинской стороной, не воспринимался как преступление международного уровня.

«Да, обстрел больницы в Газе — это страшное преступление. Но то, что в мире на этом заостряют внимание — это отражение того возмущения, которое видно в арабском мире. Западные страны просто не могут отреагировать иначе», — добавила Шеслер.

Напомним, что 17 октября по больнице «Аль-Ахли» в Газе был нанесен ракетный удар. В Палестине заявляют, что за этим стоит ЦАХАЛ, однако армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад» (организация запрещена в России).