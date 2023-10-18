Украинский омбудсмен призвал «очистить» города от неукраинских вывесок

Украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал местные власти убрать наружную рекламу и вывески на негосударственном языке.

Он сообщил, что к нему от сограждан поступает много обращений о нарушениях закона, в частности о размещении надписей на наружной рекламе на объектах благоустройства «только на негосударственном языке».

«Призываю местные власти обеспечить языковые права граждан и очистить украинские города от рекламы и вывесок на негосударственном языке», — цитирует руководителя офис омбудсмена на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его информации, ряд органов местного самоуправления уже внесли соответствующие изменения в нормативные документы. Так, например, на территории Ужгорода в Закарпатской области действует «Порядок установки вывесок», предусматривающий использование на вывесках только украинского языка, подобная практика введена и в Одессе, Киеве, Днепре и Чернигове, отметил Креминь.

В мае 2019 года на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, СМИ и интернет.

В сентябре 2023 года министр образования Украины Оксен Лисовой призвал полностью отказаться от русского языка в украинских школах.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».