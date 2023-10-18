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В Подмосковье отремонтировали 30 региональных участков дорог

В Подмосковье отремонтировали порядка 30 участков дорог, ведущих к спортивным учреждениям

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Global Look Press

В Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали порядка 30 региональных участков дорог, по которым можно проехать к спортивным учреждениям, ежегодно при формировании программы ремонта в регионе большое внимание уделяют подъездным дорогам к местам социального притяжения, в том числе, и к спортивным объектам, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«В этом сезоне провели ремонт около 30 участков дорог общей протяженностью почти 88 километров, которые ведут к спортивным, физкультурно-оздоровительным и горнолыжным комплексам, стадионам, бассейнам и дворцам спорта Подмосковья. На всех участках ремонта обновили покрытие, укрепили обочины и нанесут разметку, ориентируясь на погодные условия. Благодаря ремонту проезд для порядка двух миллионов жителей и гостей региона стал гораздо комфортнее и безопаснее», – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Работы провели в 22 городских округах, в том числе в Богородском, Воскресенском, Дмитровском, Ленинском, Одинцовском. Например, в Ступино покрытие обновили на ул. Пристанционной вблизи спорткомплекса, в Долгопрудном отремонтировали ул. Московскую, по которой можно также проехать к спорткомплексу, в Красногорске покрытие заменили на ул. Карбышева рядом с горнолыжным комплексом, в Волоколамске работы провели на ул. Щекино, которая служит проездом к стадиону, в Климовске – на ул. Заводской вблизи спорткомплекса, бассейна и футбольного поля, а в Рузе – на Волоколамском шоссе, которое служит проездом к Дворцу водных видов спорта.

Также работы провели в Серпухове на ул. Межевой, в Орехово-Зуеве на ул. Гагарина, в Истре в пос. Пионерский и в Серебряных Прудах - на улицах П. Романова и 50 лет ВЛКСМ.

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