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Стало известно, что раздражает россиян в тренажерном зале

Фитнес-эксперт Силина: смартфоны и парфюм раздражают россиян в тренажерном зале

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Depositphotos

Разговоры по телефону во время тренировок являются одним из самых частых факторов, которые раздражают посетителей фитнес-клубов. Об этом в интервью kp.ru рассказала президент Национального фитнес-сообщества, Академический директор Факультета фитнеса и культуры здоровья Университета «Синергия» Елена Силина.

По ее словам, этот момент вызывает недовольство у 80% клиентов спортивных учреждений.

«В фитнес-клубе, в особенности в тренажерном зале, необходимо соблюдать оптимальную тишину, говорить спокойно, на полутонах. Больше всего гостей раздражают эмоциональные и долгие переговоры по телефону, которые люди ведут во время тренировок. Это отвлекает, сбивает тренировочный процесс. Эффект от таких занятий занижается», — сказала она.

На втором месте оказался парфюм, он раздражает 65% тренирующихся. Силина отметила, что перед занятием спортом не стоит использовать резкие запахи туалетной воды, духов или дезодорантов. На третьем месте оказался внешний вид девушек на тренировках.

«Слишком открытые топы с интригующим декольте, чрезмерно короткие шорты — это то, что отвлекает от занятий, а порой и раздражает, каждого третьего клиента. Потому желательно быть умеренным в выборе спортивной формы. Одежда должна быть эстетичной и, конечно, комфортной. А принципы ее выбора — это отдельная длинная история», — сказала фитнес-эксперт.

В начале октября Елена Силина говорила, что при выборе фитнес-тренера важно помнить, что он должен быть личным мотиватором, который поможет удержать веру в себя, преодолеть трудности и получить необходимый результат от занятий.

Ранее фитнес-тренер рассказала, каким должен быть идеальный завтрак.

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