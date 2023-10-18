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Путин попробовал «семейное счастье» в Китае

Путина в КНР угостили рагу «семейное счастье» с морскими огурцами и побегами бамбука

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Depositphotos

В сети опубликовали снимки меню президента РФ Владимира Путина на обеде в Китае в рамках международного форума «Один пояс — один путь». Об этом сообщили журналисты кремлевского пула в Telegram-канале.

«Путину в Китае предложили «семейное счастье», — рассказали представители СМИ.

Они уточнили, что в перечне блюд приветственного банкета значилось рагу, название которого переводится как «семейное счастье» из-за множества ингредиентов. В блюдо входят морские огурцы и ушки, гребешки, рыбные пузыри, голубиные яйца, курица, утка и побеги бамбука.

Кроме того, в меню званого ужина были утка по-пекински и пельмени с крабами.

Накануне журналисты кремлевского пула раскрыли необычную привычку Путина в поездках. Российский лидер не переводит свои наручные часы, продолжая жить даже за границей по московскому времени.

17 октября премьер-министр Таиланда Сеттха Тависин прибыл на встречу с Путиным в Пекине в розовых носках. По словам корреспондента кремлевского пула Дмитрия Смирнова, это «новая волна» в мировой политической моде.

Ранее стало известно, что Путин и председатель Си Цзиньпин проведут обмен мнениями по двусторонним отношениям и другим темам взаимного интереса.

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