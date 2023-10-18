Россиянам рассказали, можно ли заразиться COVID-19, ОРВИ и гриппом одновременно

Разом заразиться коронавирусом, ОРВИ и гриппом невозможно. Об этом в эфире «Радио1» сообщил профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский. В первую очередь, по его словам, этого не происходит из-за изоляции и врожденного иммунитета.

«Если человек заразился одной болезнью, он себя плохо почувствовал, то он никуда не пойдет, у него меньше шансов получить второе заболевание. <...> Даже если вдруг он заболел и ему надо куда-то ехать, а в воздухе витают аэрозоли, содержание вирусы другого заболевания, то у него все равно возрастает врожденный иммунитет после первого заболевания», — пояснил вирусолог.

Он также напомнил, что на сегодняшний день штаммы коронавируса гораздо менее патогенны, чем раньше.

В начале октября врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщал, что россиян в нынешнем эпидсезоне могут ждать несколько волн заболеваемости. По словам эксперта, в декабре прогнозируется рост случаев гриппа. Он начнется к новогодним праздникам, затем произойдет спад. Вторая волна гриппа, по его словам, ожидается ближе к середине — концу февраля.

Одновременно может увеличиться и число заболевших респираторно-синцитиальной, аденовирусной, парагрипозной и метапневмовирусной инфекциями. Главной причиной роста врач счел неблагоприятные погодные условия, когда вирусы из-за влажности будут дольше «висеть в воздухе».

Ранее ВОЗ призвала срочно вакцинироваться из-за угрозы COVID-19 и гриппа.