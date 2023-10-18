Пятиклассника «посвятили в петухи» в туалете московской школы

В Москве прокуратура проверит школу, в которой пятиклассника «посвятили в петухи» в туалете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, столичная прокуратура получила сообщение об унижении ребенка в одной из школ города. Мать пятиклассника рассказала, что на ее сына в туалете учебного учреждения напал сверстник, который обездвижил мальчика и провел интимным органом ему по лицу.

Mash отмечает, что подобный обряд существует в местах лишения свободы и называется «посвящением в петухи». При этом оба мальчика воспитываются, по характеристике педагогического состава школы, в благополучных семьях.

До этого, 9 октября, в одной из спортивных школ Петербурга ученики изнасиловали клюшкой 12-летнего хоккеиста. Ребенка с травмой прямой кишки доставили в больницу.

Ранее избивший и изнасиловавший шваброй посетителя кафе уралец стал фигурантом уголовного дела.