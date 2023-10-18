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Официальные израильские аккаунты в Х удалили видео удара по больнице в Газе

Newsweek: 2 официальных аккаунта Израиля удалили видео удара по больнице в Газе

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Reuters

Два официальных израильских аккаунта в соцсети X (ранее Twitter) разместили, а затем удалили видео, в котором утверждается, что ракета, выпущенная из сектора Газа, стала причиной взрыва в больнице «Аль-Ахли» в городе Газа. Это событие еще больше усилило путаницу вокруг инцидента, пишет американский журнал Newsweek.

Видео было опубликовано в официальных аккаунтах Израиля и посла Израиля в США и Михаэля Херцога, однако позже эти посты были удалены после того, как журналист The New York Times Арик Толер оспорил точность отснятого материала из-за отметок времени на видео. По данным журналиста, видео было записано как минимум через 40 минут после того, как произошел взрыв.

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари и подполковник Джонатан Конрикус заявили, что опубликованное видео связано не с ЦАХАЛ, а с министерством иностранных дел Израиля.

«Я уверен, что они обеспокоены точностью и правдивостью информации», — сказал Конрикус журналу.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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