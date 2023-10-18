Мужчина сбежал со свидания, увидев счет в ресторане

В США мужчина сбежал со свидания, когда принесли счет в ресторане, пишет New York Post. По словам женщины, перед этим ее спутник якобы отошел в туалет.

Как рассказала женщина, они пошли с мужчиной на свидание в ресторан морской кухни. Там она заказала почти 50 устриц, когда ее новый знакомый ограничился лишь напитком. Когда в конце вечера паре принесли счет, американец сказал, что ему нужно отойти в туалет, но оттуда он так и не вернулся.

«Прошло 10, 20, 30 минут, а его все не было», — вспоминает женщина.

Американка добавила, что самостоятельно оплатила счет и раскритиковала мужчину за его поступок. Позже он написал ей сообщение и объяснил свой поступок.

«Я пригласил тебя выпить, а ты начала заказывать еду. Я могу вернуть деньги за напитки», — говорилось в сообщении.

Ранее туристка в Сингапуре вызвала полицию, увидев свой счет в ресторане.