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На Украине назвали Польшу главным торговым партнером

В Верховной раде назвали Польшу главным торговым партнером в Евросоюзе

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Efrem Lukatsky/AP

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев у себя в Telegram-канале заявил, что Польша остается для Украины главным партнером по внешнеторговому обороту среди других стран Евросоюза.

По его словам, Украина больше всего экспортирует свои товары именно в Польшу. Далее по списку Румыния, Турция, Китай и Германия. Основные позиции экспорта: железная руда, черные металлы и изделия из них, подсолнечное и соевое масло, зерновые, жмых.

По объемам импорта на Украину лидирует Китай, который обошел Польшу. Гетманцев утверждает, что двусторонняя торговля выгодна для Варшавы.

До этого заместитель премьер-министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков заявил, что экспортный потенциал портов Украины в связи с окончанием действия зерновой сделки сократился на 40%.

По его словам, с момента выхода России из зернового соглашения снижение на 40% экспортного потенциала портов.

Ранее стало известно, что Россия заняла лидирующую позицию по экспорту в Турцию по морю.

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