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Названа ягода, которая поможет в борьбе с лишним весом

Врач Мухина: облепиха поможет в борьбе с лишним весом

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Pixabay

Облепиха помогает в борьбе с лишним весом, потому что эта ягода стимулирует обменные процессы в организме. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Облепиху еще называют сибирским ананасом. Эта ягода по аромату фактически напоминает смесь ананаса, земляники, клубники и цитрусовых. Она богата каротиноидами, витаминами A и группы B», — отметила эксперт.

По словам врача, облепиха особенно полезна в сезон вирусных заболеваний, потому что может укрепить иммунитет. Она советует употреблять по 30-50 г ягоды каждый день в виде сока, чая, пюре или варенья.

«Очень популярны пироги из облепихи. Еще фиточаи, в составе которых есть сама ягода, а также имбирь и мед», — добавила Мухина.

Пользу для человека приносит и облепиховое масло. Оно помогает улучшить текучесть крови и положительно влияет на сердце и сосуды. Его можно употреблять не только внутрь, но и наружу для заживления ран, трофических язв и профилактики образования рубцов, заключила диетолог.

Профессиональный травник Дмитрий Юровский до этого говорил, что горькие ягоды, например, калина и облепиха, укрепляют иммунитет, стимулируют пищеварительную функцию, пищеварительный тракт, желчеотделение и отделение панкреатического сока.

Ранее врач назвал самый бесполезный метод профилактики простудных заболеваний.

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