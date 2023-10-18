Стало известно, что чаще всего покупают россияне в преддверии холодов

В преддверии осенне-зимнего периода аналитики ежегодно фиксируют двукратный рост онлайн-заказов, сообщается в исследовании Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Самыми популярными позициями стали аэрогриль и сковороды, а наиболее востребованной категорией — «Товары для дома».

Осенью 2023 года россияне чаще других товаров покупали аэрогриль для дома и универсальную сковороду. По сравнению с прошлым годом, спрос на эти товары вырос на 129% и 198% соответственно. Самой популярной категорией стали «Товары для дома» — жители страны также активно покупали постельное белье, соусники и тарелки. Из «Бытовой техники», помимо аэрогриля, россияне закупались утюгами и миксерами. Спрос на них также вырос — на 106% и 37% соответственно по сравнению с прошлым годом.

«C изменением погоды люди проводят больше времени дома, чем на улице. Поэтому чаще обращают внимание на то, чего им не хватает для более комфортной жизни», — прокомментировал Илья Прокофьев, директор направления DIY Товары для дома Мегамаркета.

Кроме создания домашнего уюта, жители России готовятся к понижению температуры, поэтому второе место по объему трат, согласно аналитике маркетплейса, заняла «Одежда и обувь». Самой популярной вещью женского осеннего гардероба 2023 года к настоящему моменту стала кожаная куртка, чаще всего ее покупали в Санкт-Петербурге, Красноярске, Волгограде и Омске. Интересно, что в Москве из женской верхней одежды чаще всего приобретали пуховики. А в категории обуви самым востребованным товаром среди мужчин оказались кроссовки и угги, а у девушек — ботинки и кеды.

В топ-3 самых популярных аксессуаров вошли шапки, зонты и сумки. Заметно вырос интерес к женским рюкзакам — по сравнению с прошлым годом спрос на них вырос почти в 12 раз. А одним из наименее востребованных товаров в период подготовки к холодам стали варежки — их россияне покупали реже всего. Жители Москвы и Санкт-Петербурга активно покупали рюкзаки, в Татарстане и Ростовской области отдали предпочтение зонтам.

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