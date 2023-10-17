В Петербурге возбудили уголовное дело после обрушения плиты на строителей

В Петербурге Следственный комитет обратил внимание на обрушение плиты на рабочих во время демонтажа здания. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

После проверки правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

«В настоящее время работы остановлены, строительная техника изъята. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — сообщается в публикации.

Инцидент произошел на улице Егорова. На одного из рабочих обрушилась бетонная плита. В результате мужчину доставили в больницу с переломом ребер. Еще один строитель также получил травмы, но об их характере не сообщается.

Ранее в Саратовской области юноша тяжело травмировался во время прыжка в яму с поролоном.