Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге возбудили уголовное дело после обрушения плиты на строителей

СК возбудил уголовное дело после обрушения плиты на строителей в Петербурге

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Петербурге Следственный комитет обратил внимание на обрушение плиты на рабочих во время демонтажа здания. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

После проверки правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

«В настоящее время работы остановлены, строительная техника изъята. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — сообщается в публикации.

Инцидент произошел на улице Егорова. На одного из рабочих обрушилась бетонная плита. В результате мужчину доставили в больницу с переломом ребер. Еще один строитель также получил травмы, но об их характере не сообщается.

Ранее в Саратовской области юноша тяжело травмировался во время прыжка в яму с поролоном.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий