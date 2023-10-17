В Курской области обнаружили взрывные устройства

Два взрывных устройства обезвредили на электроподстанции в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, взрывчатку нашли приблизительно в 17:00 вблизи села Белица.

«Взрывные устройства обезвредили и изъяли сотрудники Росгвардии. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации.

До этого УФСБ по Херсонской области сообщило, что в Новой Каховке предотвращен теракт на детской площадке.

В силовом ведомстве отметили, что взрывное устройство было деактивировано с использованием робототехнического саперного комплекса на месте обнаружения. Сейчас устанавливаются лица, разместившие взрывчатку на площадке.

4 августа сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Казани по подозрению в причастности к деятельности террористического украинского формирования.

До этого сообщалось, что Управление Федеральной службы России по Херсонской области пресекло деятельность группы пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), передававших информацию о Российской армии.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.