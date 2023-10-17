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Рейс следовавшего в Лондон самолета сорвал пассажир, который испачкал туалет

Пассажир следовавшего в Лондон самолета сорвал рейс из-за проблем в туалете

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Авиакомпании EasyJet пришлось отменить рейс из-за пассажира, который испачкал пол в туалете самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

Самолет следовал с испанского острова Тенерифе в Лондон. После того, как мужчина некоторое время находился в туалете, пассажирам сообщили, что рейс отменят. Все клиенты авиакомпании смогут разместиться в местных отелях.

Так как инцидент произошел в период, когда спрос на отдых высок, организация не смогла найти места и путешественники должны были сами решать проблемы с жильем.

В результате многие люди застряли в терминале аэропорта и не могли длительное время вернуться в Лондон. О том, как скоро они добрались до столицы Великобритании, не сообщается.

Ранее в Крыму сотрудник ГИБДД потерял пистолет, пока отходил в туалет.

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