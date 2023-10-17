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Россиянка отказалась от проверки вещей на вокзале и назвала себя террористкой

В Петербурге крымчанка устроила скандал на Московском вокзале

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УТ МВД России по СЗФО/VK

В Санкт-Петербурге 20-летняя девушка отказалась проходить металлодетектор на вокзале. Об этом сообщает полиция на транспорте по региону.

Инцидент произошел на Московском вокзале. Пассажирка из Крыма отказалась отдавать свои вещи на проверку. Когда правоохранители обратились к ней и потребовали соблюдать меры безопасности, она заявила, что не будет делать этого.

Во время беседы девушка вела себя агрессивно и нецензурно высказывалась о происходящем. Далее она заявила, что является террористкой.

После инцидента крымчанку доставили в дежурную часть. Там ей выписали два протокола за мелкое хулиганство и неисполнение требований транспортной безопасности.

Ранее в Уфе пьяный мужчина напал на сотрудницу полиции и избил ее стулом.

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