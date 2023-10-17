Адвокатов предупредили о новом виде мошенничества

В Федеральной палате адвокатов (ФПА) Российской Федерации заявили, что мошенники придумали новую схему, направленную против адвокатов. Об этом сообщается на сайте ФПА.

В палате подчеркнули, что злоумышленники создают фейковый чат в Telegram, в качестве изображения профиля устанавливают снимок президента адвокатской палаты конкретного субъекта РФ. От их имен адвокатам рассылают предупреждения о том, что им должен позвонить «начальник безопасности адвокатской палаты», с которым обязательно надо пообщаться.

После этого адвокату звонит мошенник под видом сотрудника службы безопасности, жестко общается, а после требует перечислить деньги на поддержку военных. В случае отказа адвокату отправляют якобы предупреждение от имени президента адвокатской палаты.

«Просим адвокатов максимально внимательно и серьезно отнестись к изложенной информации и не попадаться на обман мошенников», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что пенсионерка из Москвы лишилась квартиры на Арбате после общения с мошенниками.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.