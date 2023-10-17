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Нетаньяху возложил полную ответственность за жизни людей в секторе Газа на ХАМАС

Нетаньяху: ответственность за жизни людей в секторе Газа несет ХАМАС

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Amir Cohen/Reuters

ХАМАС несет полную ответственность за жизни мирного населения сектора Газа и заложников, которые были захвачены в Израиле. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Ответственность за гражданских лиц, находящихся там, как за похищенных людей, так и за удерживаемых там силой граждан..., эта ответственность лежит исключительно на военных преступниках из ХАМАС», — сказал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и больше сотни заложников. На этом фоне Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

17 октября глава управления военной разведки ЦАХАЛ Аарон Халива взял на себя ответственность за провалы своего ведомства, которые привели к нападению ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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