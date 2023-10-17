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Российский школьник нанес три ножевых ранения однокласснику на уроке

В Ижевске во время занятий школьник напал на одноклассника с ножом

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Depositphotos

Школьника из Ижевска госпитализировали после того, как одноклассник нанес ему несколько травм ножом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел во время занятий. На уроке 14-летний восьмиклассник напал на знакомого с ножом. После этого пострадавшего направили в больницу. Состояние подростка оценивается как тяжелое.

«В настоящее время ему оказывается медицинская помощь», — сообщается в публикации.

На месте также работали следователи. Они осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Югре на мальчика, пришедшего в школу с ножами, написали пять заявлений в полицию.

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