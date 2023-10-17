Российский школьник нанес три ножевых ранения однокласснику на уроке

Школьника из Ижевска госпитализировали после того, как одноклассник нанес ему несколько травм ножом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел во время занятий. На уроке 14-летний восьмиклассник напал на знакомого с ножом. После этого пострадавшего направили в больницу. Состояние подростка оценивается как тяжелое.

«В настоящее время ему оказывается медицинская помощь», — сообщается в публикации.

На месте также работали следователи. Они осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Югре на мальчика, пришедшего в школу с ножами, написали пять заявлений в полицию.