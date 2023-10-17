Россиянка два года ходила с гигантской опухолью весом 18 килограмм

Врачи Мурманска успешно удалили пациентке опухоль, которая весила 18 килограмм. Об этом сообщает Минздрав региона.

Изначально местная жительница обратилась к гинекологу, так как заметила, что в последние два года у нее увеличился живот. После этого специалисты больницы провели необходимые манипуляции, чтобы узнать причину.

«В ходе обследования у женщины было обнаружено объемное образование порядка 30 сантиметров в диаметре», — сообщается в публикации.

В результате медики удалили новообразование. Операция длилась два часа.

Вмешательство прошло успешно, после манипуляции пациентку выписали в удовлетворительном состоянии на амбулаторный этап реабилитации.

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