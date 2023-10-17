Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка два года ходила с гигантской опухолью весом 18 килограмм

В Мурманске врачи удалили женщине опухоль весом 18 килограмм

close
100%
Freepik

Врачи Мурманска успешно удалили пациентке опухоль, которая весила 18 килограмм. Об этом сообщает Минздрав региона.

Изначально местная жительница обратилась к гинекологу, так как заметила, что в последние два года у нее увеличился живот. После этого специалисты больницы провели необходимые манипуляции, чтобы узнать причину.

«В ходе обследования у женщины было обнаружено объемное образование порядка 30 сантиметров в диаметре», — сообщается в публикации.

В результате медики удалили новообразование. Операция длилась два часа.

Вмешательство прошло успешно, после манипуляции пациентку выписали в удовлетворительном состоянии на амбулаторный этап реабилитации.

Ранее в Британии женщина потеряла зрение из-за окрашивания волос.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий