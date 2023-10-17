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Российские туристы стали чаще отдыхать в Таджикистане

Глава турбазы Мухаммаджон-заде: турпоток из РФ в Таджикистане вырос на треть

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Амир Исаев/РИА Новости

Количество туристов из России в Таджикистан в 2023 году выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил директор таджикистанской альпинистско-туристической базы «Артуч» Эрадж Мухаммаджон-заде, передает РИА Новости.

«В этом году прирост российских туристов в Таджикистан было около 30%», — отметил он.

По словам Мухаммаджон-заде, это около трети от общего числа иностранных туристов за девять месяцев. Он обратил внимание, что всего республику посетили 1 млн гостей из других стран.

Директор турбазы обратил внимание, что в последнее время со стороны отдыхающих из России Таджикистан стал восприниматься как «очень красивая страна» для поездок.

В конце сентября «Газета.Ru» сообщила, что в Таджикистане принимаются карты «Мир». Кроме того в списке стран Абхазия, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Южная Корея и другие. Возможность оплаты картами «Мир» за рубежом вошла в топ-5 наиболее беспокоящих россиян финансовых вопросов.

Ранее стало известно, что число российских туристов в Узбекистане в 2022 году выросло в три раза.

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