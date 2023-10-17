На 11-летнего мальчика, пришедшего в класс с ножами, написали пять заявлений в полицию

В Югре на школьника, пришедшего в класс с ножами, написали пять заявлений в полицию. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на заявление регионального управления МВД.

В Урае 11-летний учащийся одной из школ размахивал рядом со сверстниками охотничьими ножами. С декабря 2022 года он, как уточняется, состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

В этот раз правоохранители устроили проверку, когда о произошедшем в классе в полицию заявили пять человек. Пострадавших во время инцидента при этом не было.

В начале этого учебного года мальчик приходил в школу с разбитой бутылкой. Теперь его собираются отправить в закрытое учебное заведение. Известно, что он воспитывается в благополучной семье, однако оба родителя авторитетом у ребенка не пользуются.

Ранее под Пермью задержали подростка, собиравшегося напасть на школу с огнестрельным оружием.