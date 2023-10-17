Мужчина в шляпе Микки-Мауса пробрался в школу, съел семечки охранника и украл трусы

Американец пробрался в здание частной Евангелическо-христианской школы в Форт Майерс и обокрал охранника. Об этом сообщает NBC 2.

46-летнего жителя штата Флорида Эдвина Дехесуса задержали на автозаправке за кражу со взломом. Как установили полицейские, Дехесус в выходной день проник на территорию школы.

Он пытался вскрыть двери учебного заведения. Когда ничего не вышло, он заметил стоявший неподалеку гольф-кар, американец забрался в него и проспал три часа.

Проснувшись, Дехесус забрался в помещение охраны учебного заведения, украл там лежавшие трусы, съел половину пакета семечек, оставил шляпу Микки-Мауса, в которой пришел в школу, и скрылся.

Сотрудники учебного заведения, обнаружив беспорядок и пропажу трусов, вызвали полицию, правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и оперативно задержали злоумышленника.

Ранее мужчина с тремя попугаями ограбил кафе.