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В Москве открылась фотовыставка «Путеводитель добрых дел»

В парке имени Юрия Лужкова открылась фотовыставка

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mos.ru

В парке имени Юрия Лужкова открыли фотовыставку «Путеводитель добрых дел», сообщается на сайте mos.ru.

Выставка приурочена к трехлетию работы благотворительного сервиса на портале mos.ru.

«Выставка посвящена фондам — участникам благотворительного сервиса. С ее помощью мы постарались поближе познакомить москвичей и гостей города с благотворительностью, рассказать, как поддержать фонды самой разной направленности. Благотворительный сервис на mos.ru создавался для взаимодействия неравнодушных москвичей и организаций, подопечным которых очень нужна поддержка. Сегодня мы можем с уверенностью заявить, что он отлично справляется с этой функцией: через него удалось собрать свыше 86 млн рублей на добрые дела», — рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Екатерина Драгунова.

В экспозиции представлены разные категории благополучателей: дети, взрослые, пожилые, семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, животные, а также экологические и научно-образовательные программы.

На одном из стендов посетители узнают о фонде «Второе дыхание», который продлевает срок жизни вещей. При его содействии одежда и другие предметы быта, уже не нужные своим владельцам, могут послужить другим людям или пойти на переработку.

На выставке также представлены фонды «Жизнь в движении», помогающий людям с ограниченными возможностями здоровья, и «Цвет жизни» — он оказывает поддержку семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Благотворительный сервис на mos.ru был создан в 2020 году столичными комитетом общественных связей и молодежной политики и Департаментом информационных технологий при поддержке Общественной палаты Москвы. Через него можно сделать пожертвование в один из представленных фондов или поддержать целую категорию программ.

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