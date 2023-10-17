Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ начали готовить к зиме

Специалисты приступили к консервации фонтана «Дружба народов» на ВДНХ. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщается на сайте mos.ru.

«Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по подготовке столичных фонтанов к зимнему периоду. Приступили к работам по консервации фонтана «Дружба народов», расположенного на Центральной аллее ВДНХ. Из чаши сооружения уже слили воду и промыли вручную уникальные скульптуры. Проведем проверку инженерных коммуникаций и насосного оборудования, демонтируем подводную подсветку и струеобразующие элементы. Перед холодами скульптуры закроем деревянными коробами», — отметил он.

Зимой специалисты проведут плановое обслуживание фонтана. При необходимости отремонтируют инженерные системы и элементы конструкции.

Фонтан «Дружба народов» был создан в 1954 году архитекторами Константином Топуридзе и Григорием Константиновским.