Исследователи разрушили главный миф о российских пенсионерах и интернете

Утверждение, что люди пенсионного возраста не пользуются интернетом, – это не более, чем миф. Об этом свидетельствуют данные социологического агентства «Вебер». Выяснилось, что ежедневно интернет используют 87% людей старше 65 лет, передает телеканал «360» со ссылкой на результаты исследования.

Среди людей в возрасте от 55 до 64 лет интернетом пользуется каждый день 91% жителей. При этом отмечается, что чаще всего они доверяют не сообщениям СМИ и Telegram-каналов, а рассказам родственникам и друзей.

Всего ежедневно интернетом пользуются 93% россиян, из которых почти половина тратит на это до четырех часов в сутки.

Исследование также выявило наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются россияне. В их числе – спам и реклама (на это пожаловался 61% опрошенных), фейки (42%), технические неполадки или медленный интернет (41%).

Еще треть россиян пожаловались на агрессию в комментариях, 20% – мошенничество, 11% – на оскорбления и травлю.

Юрист ранее посоветовал подавать в суд на пользователей, использующих в интернете оскорбления.