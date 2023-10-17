Избивший и изнасиловавший шваброй посетителя кафе уралец стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который избил и изнасиловал гостя в кафе «Ромашка» в Новоуральске. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Фигуранту дела грозит шесть лет лишения свободы.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых, подозреваемый россиянин уже был судим. Он вышел на свободу в 2011 году, передает издание.

Инцидент произошел в начале октября, но в полицию пострадавший обратился лишь в середине месяца. Мужчина пришел в точку общепита, где ему нанесли травмы. После этого один из присутствовавших в заведении клиентов взял швабру и изнасиловал пострадавшего. Причиной такого поступка могли быть личные мотивы.

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