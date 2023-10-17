Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дарьи Треповой

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой (внесена в перечень экстремистов и террористов), которая обвиняется в теракте, совершенном в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщает ТАСС.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева», — говорится в сообщении.

Им предъявлены обвинения по ряду статей уголовного кодекса. Следствие полагает, что Трепова вошла в состав организованной группы для совершения теракта с целью дестабилизации органов государственной власти России и понуждения их к принятию решения о прекращении СВО.

10 октября сообщалось, что главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела о взрыве в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Татарский. По версии следствия, 2 апреля этого года Трепова, выполняя указания лиц с территории Украины, принесла в кафе «Патриот» в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. В результате взрыва военкор погиб, ранения различной степени тяжести получили 52 находившихся в кафе человека.

Ранее срок следствия по делу об убийстве Татарского продлили до 2 декабря.