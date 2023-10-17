Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дарьи Треповой

ГП РФ утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве военкора Татарского

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой (внесена в перечень экстремистов и террористов), которая обвиняется в теракте, совершенном в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщает ТАСС.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева», — говорится в сообщении.

Им предъявлены обвинения по ряду статей уголовного кодекса. Следствие полагает, что Трепова вошла в состав организованной группы для совершения теракта с целью дестабилизации органов государственной власти России и понуждения их к принятию решения о прекращении СВО.

10 октября сообщалось, что главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела о взрыве в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Татарский. По версии следствия, 2 апреля этого года Трепова, выполняя указания лиц с территории Украины, принесла в кафе «Патриот» в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. В результате взрыва военкор погиб, ранения различной степени тяжести получили 52 находившихся в кафе человека.

Ранее срок следствия по делу об убийстве Татарского продлили до 2 декабря.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий