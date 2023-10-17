Посол назвал число граждан России, погибших в Израиле в результате атаки ХАМАС

16 граждан России погибли в результате атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, передает РИА Новости.

По его словам, еще девять человек числятся без вести пропавшими. Кроме того, один человек с двойным гражданством РФ и Израиля числится в израильском списке заложников ХАМАС.

Дипломат добавил, что российская сторона приняла все меры для эвакуации своих граждан из зоны боевых действий, в первую очередь из сектора Газа, теперь остается дождаться открытия контрольно-пропускного пункта в городе Рафах на границе Египта и сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.