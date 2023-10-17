Кацу могут назначить штраф в размере 50 тыс. рублей

Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогеру Максиму Кацу (признан в РФ иностранным агентом) могут назначить штраф в размере 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Хорошевском суде Москвы.

«В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), в отношении Каца М. Е.», — указано в сообщении.

Судебное заседание было назначено на 30 октября, Кацу грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что суд рассмотрит протокол на чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) за неуказание статуса иностранного агента.

В документе в качестве иностранных источников финансирования Каспарова указаны Украина и американская НКО Human Rights Foundation.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.