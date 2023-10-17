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Мэр Москвы сообщил о росте производства лекарств в столице почти на 50%

Собянин: московские меры поддержки позволили увеличить производство лекарств

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mos.ru

Столичное производство медикаментов увеличилось на 47,6% за 8 месяцев этого года. Об этом в своем Теlegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что в период с января по август производства отправили заказчикам продукцию более чем на 157 млрд рублей. При этом на текущий момент в Москве функционирует более 200 предприятий, которые выпускают медицинские изделия и всевозможные лекарственные препараты.

«К такому результату помогла прийти значительная системная поддержка города, в том числе офсетные контракты. В медицинской сфере у столицы 9 таких соглашений», — уточнил Сергей Собянин, приведя в качестве примера компанию «Биокад», которая выпускает препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, и «Р-Опра», поставляющую лекарства для профилактики и лечения эндокринных и кардиологических заболеваний.

Мэр отметил, что столичные программы насчитывают больше 20 мер поддержки, в которые входят даже целевые займы и субсидии. Заявку на финансирование можно оставить на инвестиционном портале Москвы.

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