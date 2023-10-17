У мужа политолога Екатерины Шульман* взыскали долг по аренде земли в Москве

Департамент имущества Москвы взыскал 160 тыс. рублей долга за аренду с бизнесмена Михаила Шульмана — супруга политолога Екатерины Шульман (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает RT со ссылкой на решение арбитражного суда.

Как указали в материалах дела, супруг Шульман задолжал за полгода плату за аренду муниципальной земли. Сумма долга составила 168 тыс. рублей плюс 5,7 тыс. рублей пени. Предприниматель уже обжаловал это решение. Но юристы не исключают, что в отношении Шульмана могут начать процедуру банкротства.

Претензии столичного ведомства связаны с землей под принадлежащим бизнесмену зданием на улице Бауманской, 24. Это старинный особняк купца Кукушкина 1902 года постройки. Ранее уже был спор вокруг этого объекта недвижимости. Детский ансамбль «Калинка» подал в суд за неправомерное, по мнению руководителя коллектива, прекращение договора аренды.

В сентябре Екатерину Шульман оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в материалах, опубликованных в ее социальных сетях.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.