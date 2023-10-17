Депутат рассказал о собственном методе перевозки елки домой на Новый год

Депутат Госдумы Михаил Матвеев признался «Газете.Ru», что его самый любимый праздник — Новый год. Он отметил, что покупает елку раньше, чем принято, для поднятия новогоднего настроения, которое в последнее время «трудно ощущать».

«Любимый праздник у нас в семье Новый год, как у большинства других. Думаю, любовь к этому празднику в мире связана с тем, что люди всегда хотят перемен к лучшему, а наступление нового года, это всегда надежда — не зря принято загадывать желания под бой курантов. Ну и потом, это волшебный праздник из детства каждого из нас, Дед Мороз, Снегурочка. В нашей семье нет особых подходов к празднованию Нового года, разве что традиция, чтобы обязательно была настоящая елка (сосна), которую мы покупаем обычно пораньше, чем многие, 20 декабря, в День рождения старшей дочери, и держим довольно долго, месяц, до Крещения (19 января). Раннее приобретение елки поднимает досрочно новогоднее настроение, которое в последние годы трудно ощущать», — сказал он.

По словам Матвеева, покупать елку он всегда ездит с детьми и везет дерево домой на крыше машины. Он уточнил, что важным атрибутом праздника в его семье является салат «Селедка под шубой», который депутат готовит сам.

«Кстати, с удивлением обнаружил в прошлом году, что в Москве нелегко купить перед новым годом елку. То ли прагматичные москвичи перешли на пластмассовые, то ли «цивилизованная торговля» побила елочные базары. Елку я всегда выбираю с детьми и везу домой по собственному методу, забросив на крышу машины и обхватив буксировочным тросом, зажатым передними дверьми в салоне. Еще важным ритуалом для Нового года является приготовление салатов — должна быть «Селедка под шубой», которую готовлю сам, и 'Оливье». В общем, мы не оригинальны», — добавил он.

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