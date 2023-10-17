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Автоэксперт прокомментировал идею увеличить срок действия скидки на штрафы ПДД

Автоэксперт Кадаков: факт уплаты штрафа со скидкой уже носит странный подтекст

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В России нереализуема идея увеличения срока действия скидки на уплату штрафов за нарушение ПДД, считает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. У такой инициативы много противников, так как сам по себе факт скидки – это уже странно само по себе, отметил он в беседе с RT.

Подобные предложения в России уже звучали, напомнил Кадаков, назвав их «непроходными». При этом у проблемы есть более простое решение –водители, желающие получать своевременное уведомление о штрафах, могут воспользоваться для этого сервисом Госуслуг.

«Очень много противников таких идей, они считают, что сам факт уплаты штрафа со скидкой уже носит странный подтекст. Человек нарушает закон, а ему дают какую-то скидку», – пояснил автоэксперт.

Также послабление нарушителям не приведет к улучшению собираемости штрафов. При этом, по его словам, большая часть нарушений ПДД совершаются в регионе, где водитель живет постоянно. По этой причине рассматривать срок действия скидки в зависимости от региона, в котором совершено нарушение, неактуально, считает Кадаков.

Напомним, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов призвал продлить действие скидки за нарушения ПДД, зафиксированные камерой, с 20 до 30 дней, а если они совершены в другом регионе – до 40 дней. Свое предложение он направил главе ГИБДД Михаилу Черникову.

Ранее также сообщалось, что Россия и Беларусь заключили соглашение о взаимном признании дорожных штрафов.

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