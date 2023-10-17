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Кабмин ожидает, что Россия до конца года примет около 360 тыс. туристов из Китая

Чернышенко: порядка 360 тыс. туристов из Китая посетят Россию до конца 2023 года

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Shutterstock

Правительство России ожидает, что около 360 тыс. туристов из Китая должны посетить Россию по итогам 2023 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

В то же время российское правительство ожидает, что и КНР со своей стороны примет до 470 тыс. россиян.

Чернышенко напомнил, что в 2022 году во время эпидемиологических ограничений из КНР в Россию въехали всего 29,7 тыс. человек, а из России в Китай — 17,4 тыс. туристов. А в 2023 году после снятия жестких ограничений в первом полугодии из Китая в Россию приехали 139,4 тыс. гостей, из России в КНР — 175 тыс.

В начале октября зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко заявила, что в России нужно расширить туристическое сотрудничество с дружественными государствами.

Недавно в России было названо самое популярное направление для путешествий россиян зимой. По данным портала Travelata.ru, им стал Таиланд. В зимнее время средняя стоимость поездки составляла 281 тыс. руб., уточнил портал.

Ранее власти Шри-Ланки анонсировали отмену визового сбора для граждан России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии.

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