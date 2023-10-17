В России призвали продлить действие скидки на штраф за нарушение ПДД

Срок действия скидки на уплату штрафа за нарушение правил дорожного движения, зафиксированного камерой, следует продлить до 30 дней, а совершенного в другом регионе – до 40 дней, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующее предложение он направил главе ГИБДД Михаилу Черникову, передает RT со ссылкой на документ.

Сейчас скидка в 50% действительна в течение 20 дней с момента вынесения постановления об уплате штрафа. Такой срок един для нарушений, зафиксированных камерой и установленных инспектором на месте. Однако зачастую почтовые извещения о штрафе могут идти до адресата дольше 20 дней, отметил Орлов. Из-за этого автовладельцы требуют восстановления скидки через суд.

Если же камера зафиксировала нарушение ПДД в другом регионе, куда автомобилист приехал на время, не имея местной прописки, то скидка должна действовать на него в течение 40 дней, убежден эксперт.

Он призвал Черникова рассмотреть возможность реализации этой инициативы.

Напомним, в Москве хотят внедрить автоматическую фотовидеофиксацию нарушений ПДД, совершенных владельцами электросамокатов.

Также сообщалось, что Россия и Белоруссия ратифицировали соглашение о взаимном признании дорожных штрафов.