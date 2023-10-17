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Мэру Тулуна и его подчиненным предъявили обвинение в мошенничестве с жильем

СК: мэру Тулуна Кариху и его подчиненным предъявлено обвинение в мошенничестве

Мэру Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным предъявлено обвинение в мошенничестве с жильем после масштабного наводнения в городе в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в 2019 году мэр вместе с сотрудниками администрации муниципального образования разработали и организовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению как нуждающихся в переселении.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев у себя в Telegram-канале заявил, что уже поставил задачу в кратчайшие сроки дать конкретные предложения по схеме управления городом. Он отметил, что задача администрации региона сейчас — не оставить город без руководства. А инцидент с действующим мэром никак не должен отразиться на реализации всех проектов, которые действуют в Тулуне, уверен глава региона.

В среду, 18 октября, суд изберет всем фигурантам меру пресечения. До этого стало известно, что Следственный комитет потребует у суда заключить под стражу обвиняемого в мошенничестве мэра Тулуна.

Юрий Карих избирался мэром Тулуна дважды, оба раза от «Единой России», — в 2010 и 2014 годах. В 2013 году его признали виновным в мошенничестве и назначили чиновнику штраф 50 тыс. рублей. Тогда Карих сложил полномочия, однако через некоторое время все равно успешно переизбрался.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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