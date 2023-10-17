Неизвестный поджег оборудование на железной дороге под Смоленском

Неизвестный поджег оборудование на железной дороге и спровоцировал нарушение движения поездов в Смоленской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на 336-м км перегона Сафоново — Милохово. Неизвестный совершил поджог двух релейных шкафов, один из которых был вскрыт.

Поврежденное оборудование отвечало за функционирование светофоров на железнодорожных путях, сообщает Shot. В результате движение поездов оказалось задержано примерно на 14 минут. В настоящий момент специалисты устанавливают сумму нанесенного ущерба.

На месте происшествия обнаружили пластиковую бутылку, камень со следами горюче-смазочных материалов и упаковку от продуктов питания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.

Ранее в Орловской области неизвестные подожгли релейный шкаф.