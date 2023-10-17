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Многодетную мать из Москвы заподозрили в торговле детьми и задержали

Мать 15 детей задержана по подозрению в торговле людьми вместе с сообщницей

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Многодетная мать пыталась убедить прокуроров в наличии кровного родства со своими 15 детьми. Как сообщает пресс-служба московской прокуратуры, в результате она стала фигуранткой уголовного дела.

Внимание сотрудников ведомства москвичка привлекла после того, как в крови одного из сыновей женщины врачи обнаружили лекарственный препарат, запрещенный к применению при его заболевании. После этого правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью ребенка, а затем началась и проверка исполнения россиянкой требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

«Установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей — 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям — двое детей 2015 г.р., а также дети 2016, 2018, 2019 г.р. приходятся женщине родными. С ее слов трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 г.р. и девочку 2019 г.р. — родила самостоятельно за пределами Москвы», — заявили в прокуратуре.

Также выяснилось, что в 2010 году женщина перенесла операцию, после которой она не могла иметь детей, а факт отсутствия родства между нею и ее пятью детьми был подтвержден заключением генетической экспертизы. При этом двух своих детей родительница пыталась зарегистрировать в органах ЗАГС, предоставив фальшивые документы.

Изучив материалы дела, прокуроры поняли, что в отношении двух малолетних были свершены противоправные действия. Многодетную мать и ее подельницу заподозрили в торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетних с использованием поддельных документов. Подозреваемые задержаны. Расследование находится на контроле в городской прокуратуре.

Ранее следователи разоблачили банду, похищавшую детей под видом сотрудников опеки.

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