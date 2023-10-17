Россиянка, собиравшая кедровые орехи, исчезла после встречи с семейством медведей

В Улетовском районе Забайкальского края ищут женщину, пропавшую после нападения медведицы и медвежат. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

14 октября жительница города Хилок поехала тайгу за кедровыми шишками в составе двух групп. Вместе с мужем она собиралась продать собранные орехи, но сборы резко прекратились после внезапного исчезновения женщины.

Ее супруг, наполнив шишками подготовленные мешки, вернулся на стоянку и обнаружил, что там осталась лишь корзинка женщины, а ее самой поблизости нет. В лагере он также обнаружил следы пребывания медведицы и медвежат.

Мужчина позвал на место приятелей и организовал поиски, которые продолжались до темноты. В итоге медведица напала и на вторую группу сборщиков, но люди смогли ее отогнать. Где находится пропавшая местная жительница, неизвестно до сих пор. К делу подключились полицейские.

Ранее пенсионерка газетой отбилась от медведя, пробравшегося в дом на Чукотке.