Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США направляют к берегам Израиля морпехов

CNN: США направляют к берегам Израиля две тысячи морских пехотинцев

close
100%
Mike Blake/Reuters

Соединенные Штаты направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования из двух тысяч морских пехотинцев, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник в Пентагоне.

«Две тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля», — сообщает телеканал.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что США отобрали около двух тысяч военных, чтобы направить их в Израиль.

Газета The New York Times, ссылаясь на источники писала, что американские власти удваивают огневую мощь на Ближнем Востоке, чтобы не допустить еще более масштабный региональный конфликт.

До этого Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что Соединенные Штаты отправили военные самолеты на Ближний Восток, чтобы не допустить эскалации и сдержать Иран и радикальные региональные группировки от вмешательства в конфликт между ХАМАС и Израилем.

11 октября в США рассказали о решении по размещению еще одного авианосца у берегов Израиля. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, решение о втором авианосце еще не принято, однако судно движется в том же направлении, куда и прибыл первый авианосец — «Джеральд Форд».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий