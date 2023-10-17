США направляют к берегам Израиля морпехов

Соединенные Штаты направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования из двух тысяч морских пехотинцев, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник в Пентагоне.

«Две тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля», — сообщает телеканал.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что США отобрали около двух тысяч военных, чтобы направить их в Израиль.

Газета The New York Times, ссылаясь на источники писала, что американские власти удваивают огневую мощь на Ближнем Востоке, чтобы не допустить еще более масштабный региональный конфликт.

До этого Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что Соединенные Штаты отправили военные самолеты на Ближний Восток, чтобы не допустить эскалации и сдержать Иран и радикальные региональные группировки от вмешательства в конфликт между ХАМАС и Израилем.

11 октября в США рассказали о решении по размещению еще одного авианосца у берегов Израиля. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, решение о втором авианосце еще не принято, однако судно движется в том же направлении, куда и прибыл первый авианосец — «Джеральд Форд».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.