В Пензенской области высадили 35-миллионное дерево в рамках акции «Сохраним лес»

В Пензенской области высадили юбилейное, 35-миллионное дерево в рамках акции «Сохраним лес».

Экватор проекта пришелся на Шемышейский район, где и был заложен новый хвойный лес. К участникам проекта присоединился певец, музыкант и телеведущий Родион Газманов. Всего в этот день высадили 7000 молодых сосен.

«Я неоднократно сажал деревья в разных уголках нашей страны, хорошо знаю акцию «Сохраним лес». Очень здорово, что она проходит в России уже в пятый раз. И важно не то, что в рамках проекта мы сажаем деревья, а то, как мы своим примером показываем, как важно этим заниматься», – сказал Родион Газманов.

После центрального мероприятия Пензенская область продолжит высадки: лесовосстановление продлится до поздней осени. В разных районах и муниципалитетах площади посевов достигнут десятков га. Всего же на территории области в рамках акции планируется высадить свыше 65 тыс. саженцев древесно-кустарниковых пород.

К финалу акции, которая ежегодно вносит важный вклад в борьбу с последствиями лесных пожаров и вынужденных рубок, лесной фонд России прирастет на 70 млн деревьев.

Ранее в Башкирии высадили 30 тысяч деревьев.