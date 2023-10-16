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В Башкирии поймали одного из трех детенышей напавшей на женщину медведицы

В Башкирии поймали детеныша медведицы, которая напала на женщину

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Shutterstock

В Башкирии нашли одного из трех медвежат, мать которых напала на женщину ранее. Об этом сообщает министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.

Животное направят на передержку. На данный момент поиски остальных продолжаются. Как предполагают специалисты, хищники ушли в лесной массив.

Инцидент произошел несколькими днями ранее в населенном пункте Петровское. Во время прогулки на местную жительницу напала медведица. Наиболее вероятно, она расценила женщину как угрозу для медвежат.

В результате россиянке удалось убежать, но зверь нанес ей травмы. У женщины сломана рука и заметны глубокие царапины на спине. Пациентку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в США рысь напала на детей, игравших на улице.

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